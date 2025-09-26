La sentenza Sarkozy divide la Francia | la destra parla di colpo di Stato giudiziario la sinistra ribatte | La legge non vale solo per il popolo

A Nicolas Sarkozy verrà assegnata una cella della prigione della Santé, il solo istituto penitenziario ancora operativo nel centro a Parigi, che nel tempo ha accolto detenuti celebri tra cui Guillaume Apollinaire e il capitano Alfred Dreyfus. Stando alla stampa francese, si tratterà di una cella individuale in quello che viene chiamato qui il “quartiere VIP”, allestito nel 2019, destinato alle “persone vulnerabili”, cioè alle personalità, alle quali è garantita una certa privacy poiché non corrono rischi di incrociare gli altri detenuti. L’ex presidente è stato condannato ieri a cinque anni per associazione a delinquere nel processo in prima istanza sul caso dei presunti finanziamenti libici della campagna del 2007, che lo portò all’Eliseo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La sentenza Sarkozy divide la Francia: la destra parla di “colpo di Stato giudiziario”, la sinistra ribatte: “La legge non vale solo per il popolo”

