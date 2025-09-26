La scuola montessoriana Anna Frank di Cinisello Balsamo un' eccellenza a rischio Trasloco e ristrutturazione scatenano la protesta
Cinisello Balsamo (Milano), 26 settembre 2025 – Anziché valorizzare un’eccellenza, la si snatura, la si smembra, le si complica la possibilità di continuare ad essere e fare ciò che è sempre stata e ha sempre fatto. Pare paradossale, ma è questo l’esito che potrebbe avere il piano di rigenerazione Entangled a Cinisello, cofinanziato da Unione Europea e Regione con 17,7 milioni di euro. L’eccellenza a rischio è la scuola Anna Frank, prima scuola pubblica in Italia a garantire il metodo Montessori nei tre ordini: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Ci sono famiglie che ogni giorno fanno chilometri pur di farvi studiare i figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
