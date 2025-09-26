La scuola di Camilla Corti | Istruzione bene essenziale

L’istruzione pubblica rappresenta un bene essenziale: non un argomento tra i tanti, ma una delle priorità della politica regionale. Lo sottolinea in una nota Camilla Corti, candidata alle prossime elezioni regionali nelle fila del Pd, secondo cui occorre affrontare nodi come l’ edilizia scolastica, le classi sovraffollate, la precarietà degli insegnanti e, più in generale, la qualità della didattica e della formazione. Corti, che è insegnante di sostegno e consigliere comunale a Villa Basilica, ricorda come la scuola sia la prima grande esperienza di comunità che gli individui fanno nella vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

