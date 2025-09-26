La scuola con due soli italiani su 61 scoppia la polemica

In una scuola Primaria di Mestre l’anno scolastico si è aperto con numeri che hanno acceso una nuova polemica. Nelle tre sezioni di prima elementare su 61 bambini solo una decina hanno la cittadinanza italiana e appena due provengono da famiglie interamente italiane. Tutti gli altri hanno origini straniere, distribuiti in cinque diverse nazionalità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

