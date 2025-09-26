La scomparsa di Pasquale Pistorio Trantino | Ha impresso a Catania e alla Sicilia un segno indelebile

“Con sincera commozione abbiamo appreso della scomparsa dell’ingegnere Pasquale Pistorio, figura di straordinaria levatura che con la sua visione e il suo impegno ha impresso a Catania e alla Sicilia un segno indelebile", così in una il sindaco Enrico Trantino. “Pistorio è stato il padre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: scomparsa - pasquale

La scomparsa di Pasquale Pistorio, Trantino: "Ha impresso a Catania e alla Sicilia un segno indelebile" https://ift.tt/ZSPXbUV https://ift.tt/nKOR4TN - X Vai su X

Il Teatro Diana, stringendosi al cordoglio per la scomparsa dell'attrice internazionale CLAUDIA CARDINALE, ricorda con affetto e riconoscenza la sua presenza sul palcoscenico con lo spettacolo "Come tu mi vuoi" di Luigi Pirandello, Regia di Pasquale Squiti - facebook.com Vai su Facebook

Pistorio, il ministro Urso: “Ha fatto sognare mia generazione” - Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando la scomparsa dell’ingegnere siciliano Pasquale Pistorio, che ha guidato la trasformazione della Sgs- Da livesicilia.it

Catania in lutto, morto Pasquale Pistorio (StM). Trantino: “Una figura di straordinaria levatura” - Aveva 89 anni ed è considerato "il papà" dell'Etna Valley dopo il successo alla guida della StMicroelectronics ... Segnala msn.com