La scienza imita le foglie | cos’è la fotosintesi artificiale e perché può cambiare il nostro futuro?

Life&People.it Il periodo storico in cui viviamo è segnato da un gran numero di emergenze. Tra queste, quella climatica occupa un ruolo centrale e si va a legare inevitabilmente alla transizione energetica. Per porre rimedio, l’uomo torna ad ammirare la più antica ingegneria del pianeta: la fotosintesi clorofilliana. Come noto da miliardi di anni, le piante trasformano acqua, luce solare ed anidride carbonica in energia chimica, producendo ossigeno come scarto di un processo fondamentale, che sta alla base della vita sulla Terra. Un fenomeno tanto silenzioso quanto essenziale per la nostra sopravvivenza, che è arrivato persino ad ispirare la comunità scientifica. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it