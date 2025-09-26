La sanità e le liste di attesa In tre mesi alla Asl 1 recuperati 11mila esami
Il + 7% di produzione complessiva nei primi sette mesi del 2025 – pari a oltre 12.000 prestazioni sanitarie aggiuntive tra diagnostica e visite delle prestazioni traccianti – è il frutto esclusivo delle azioni interne della Usl Umbria 1, senza il coinvolgimento del privato. Si tratta di un dato che certifica l’efficacia delle scelte organizzative e l’impegno del personale aziendale, che ha saputo coniugare efficienza e qualità". E’ la direzione della Asl 1 dell’Umbria a farlo sapere. E sopratuttuo a sottolineare che la questione delle liste di attesa va via, via migliorando. E la risposta non è solo nei numeri, ma anche nelle sensazioni della gente: nelle ultime settimane la risposta del sistema sanitario arriva quasi sempre nei tempi dicono in tanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
