Si apre stasera la 20esima edizione della “ Sagra della Patata “ a Lazzate. L’appuntamento animerà il borgo fino a domenica. Dopo l’emergenza maltempo, tutti i coperti sono stati maggiorati di un euro da devolvere al fondo Meda città solidale. Dalle 21.30 di oggi musica dal vivo con la cover band degli Oasis. Sabato e domenica la manifestazione sarà arricchita dai mercatini d’autunno. Dalle 10 si potrà curiosare tra le casette che ospitano ben 37 espositori e visitare la mostra “Damigianart“ allestita in Casa Volta, dove le damigiane decorate a mano diventano vere opere d’arte, aperta fino alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La sagra della Patata compie vent’anni

