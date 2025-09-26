La sagra della Patata compie vent’anni

Ilgiorno.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre stasera la 20esima edizione della “ Sagra della Patata “ a Lazzate. L’appuntamento animerà il borgo fino a domenica. Dopo l’emergenza maltempo, tutti i coperti sono stati maggiorati di un euro da devolvere al fondo Meda città solidale. Dalle 21.30 di oggi musica dal vivo con la cover band degli Oasis. Sabato e domenica la manifestazione sarà arricchita dai mercatini d’autunno. Dalle 10 si potrà curiosare tra le casette che ospitano ben 37 espositori e visitare la mostra “Damigianart“ allestita in Casa Volta, dove le damigiane decorate a mano diventano vere opere d’arte, aperta fino alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la sagra della patata compie vent8217anni

© Ilgiorno.it - La sagra della Patata compie vent’anni

In questa notizia si parla di: sagra - patata

Molinara celebra la regina dell’estate: i giorni 11 e 12 agosto torna la Sagra della Patata

Sei giorni di Sagra della patata: "Identità e marketing del territorio"

La Sagra della Patata Rossa. Colfiorito rinnova la festa

sagra patata compie vent8217anniLa sagra della Patata compie vent’anni - Dopo l’emergenza maltempo, tutti i coperti sono stati maggiorati di un euro ... Segnala ilgiorno.it

A Uboldo è tutto pronto per la Sagra della Patata - Sabato 20 e domenica 21 settembre Uboldo si anima con la tante iniziative organizzate dalla Pro loco di Uboldo e dalle associazioni cittadine ... Si legge su varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Sagra Patata Compie Vent8217anni