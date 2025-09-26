La Russia sta aiutando la Cina a prepararsi per una probabile invasione di Taiwan

Secondo il Washington Post, la Russia ha accettato di equipaggiare e addestrare un battaglione aviotrasportato cinese. Di più, condividerà con Pechino la sua esperienza nel lancio di veicoli blindati. L'obiettivo? Per gli analisti sarebbe quello di aumentare la capacità del Dragone di conquistare. 🔗 Leggi su Today.it

Russia, media: "Si è suicidato il ministro dei Trasporti" | Trump: "Sto aiutando l'Ucraina, molto deluso dalla telefonata con Putin"

russia sta aiutando cina"La Russia sta aiutando la Cina a prepararsi per una (probabile) invasione di Taiwan" - Secondo il Washington Post, Mosca avrebbe accettato di equipaggiare e addestrare un battaglione aviotrasportato di Pechino. Scrive today.it

russia sta aiutando cinaSPY UCRAINA/ “Ora l’escalation dei russi ha il supporto della Cina, ma Xi segue un suo piano” - La Cina ora appoggia la strategia di Putin mentre l’Ucraina vuole indebolirlo attaccando le raffinerie. Secondo ilsussidiario.net

