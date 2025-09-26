La Russia raddoppia la produzione per gli S-400 Anche per l’export

It.insideover.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra fabbisogno interno e crescente domanda esterna, la Russia espande la propria capacità industriale nella produzione dei missili intercettori.  Il colosso industriale della difesa russa, Almaz-Antey, avrebbe confermato lo scorso venerdì l’aumento della produzione di missili per sistemi di difesa antiaerea: “L’entrata in funzione di nuovi impianti di produzione – riporta la TASS – ha consentito all’azienda non solo di consegnare alcune attrezzature alle truppe in anticipo rispetto al previsto, ma anche di quadruplicare la produzione di numerosi prodotti e di aumentare la produzione di altri sistemi missilistici”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

la russia raddoppia la produzione per gli s 400 anche per l8217export

© It.insideover.com - La Russia raddoppia la produzione per gli S-400. Anche per l’export

In questa notizia si parla di: russia - raddoppia

Paura della Russia, Berlino raddoppia l’esercito: torna la leva obbligatoria dal 2027

russia raddoppia produzione sLa Russia raddoppia la produzione per gli S-400. Anche per l’export - Anche per l’export InsideOver International Institute for Strategic Studies Una tecnologia utilizzata non soltanto per l’arsenale strategico e tattico ... Da msn.com

russia raddoppia produzione sRussia a corto di armi? La singolare richiesta di riacquistare missili S-400 (i più efficaci al mondo) venduti nel 2019 - Secondo quanto riportato dal britannico Express, la Russia avrebbe chiesto alla Turchia di rivendere le batterie missilistiche S- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Russia Raddoppia Produzione S