Tra fabbisogno interno e crescente domanda esterna, la Russia espande la propria capacità industriale nella produzione dei missili intercettori. Il colosso industriale della difesa russa, Almaz-Antey, avrebbe confermato lo scorso venerdì l'aumento della produzione di missili per sistemi di difesa antiaerea: "L'entrata in funzione di nuovi impianti di produzione – riporta la TASS – ha consentito all'azienda non solo di consegnare alcune attrezzature alle truppe in anticipo rispetto al previsto, ma anche di quadruplicare la produzione di numerosi prodotti e di aumentare la produzione di altri sistemi missilistici".

La Russia raddoppia la produzione per gli S-400. Anche per l'export