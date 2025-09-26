La Russia in coda per la benzina | gli attacchi ucraini alle raffinerie stanno lasciando il segno

“Estenderemo il divieto di esportazione della benzina fino alla fine dell’anno”. Ieri il vice premier russo Alexander Novak, con questa dichiarazione, ha comunicato che presto verranno bloccate anche le esportazioni di gasolio per lo stesso periodo di tempo: Mosca, adesso, deve proteggere le sue forniture interne. Al Cremlino non negano una carenza energetica che renderà il prossimo mese “difficile”. Anche se l’annuncio ufficiale del divieto non è ancora arrivato, le code per la benzina in alcune città della Federazione sono diventate già specchio di un’emergenza che sta colpendo il mercato interno russo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Russia in coda per la benzina: gli attacchi ucraini alle raffinerie stanno lasciando il segno

In questa notizia si parla di: russia - coda

