La Russia felice raccontata dall’Economist nasconde un’economia in sofferenza L’analisi di Jaconis
Contestare un articolo dell’illustrissimo Economist è sempre cosa dura – soprattutto se lo scritto in questione è una riflessione su una verità incontrovertibile: in quelle che, almeno nella percezione occidentale, appaiono come le ultime battute della guerra tra l’Ucraina e la Russia, lo scontro effettivo si svolge ormai tra la potenza militare del paese invaso, l’Ucraina, e la potenza economica di quello invasore, la Russia. L’osservazione pare sia del Segretario del Tesoro Usa Scott Bessent, e a riempirla di contenuti – quanto meno per la parte relativa all’economia russa – ha pensato qualche giorno fa l’illustre settimanale inglese. 🔗 Leggi su Formiche.net
