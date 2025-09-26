La Russia felice raccontata dall’Economist nasconde un’economia in sofferenza L’analisi di Jaconis

Formiche.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contestare un articolo dell’illustrissimo Economist è sempre cosa dura – soprattutto se lo scritto in questione è una riflessione su una verità incontrovertibile: in quelle che, almeno nella percezione occidentale, appaiono come le ultime battute della guerra tra l’Ucraina e la Russia, lo scontro effettivo si svolge ormai tra la potenza militare del paese invaso, l’Ucraina, e la potenza economica di quello invasore, la Russia. L’osservazione pare sia del Segretario del Tesoro Usa Scott Bessent, e a riempirla di contenuti – quanto meno per la parte relativa all’economia russa – ha pensato qualche giorno fa l’illustre settimanale inglese. 🔗 Leggi su Formiche.net

la russia felice raccontata dall8217economist nasconde un8217economia in sofferenza l8217analisi di jaconis

© Formiche.net - La Russia felice raccontata dall’Economist nasconde un’economia in sofferenza. L’analisi di Jaconis

In questa notizia si parla di: russia - felice

L'ira di Mosca contro l'Europa: "Imbecilli e nazisti". Vance: "L'intesa non farà felice né la Russia né l’Ucraina"

russia felice raccontata dall8217economistLa Russia felice raccontata dall’Economist nasconde un’economia in sofferenza. L’analisi di Jaconis - L’Economist descrive una Russia economicamente resiliente, con Pil in crescita, disoccupazione bassa e consumatori felici. Lo riporta formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Russia Felice Raccontata Dall8217economist