La Russa ricorda Berlusconi | Una volta mi diede uno scappellotto per un derby perso

La Russa su Berlusconi e non solo. Ecco le parole del presidente del Senato tra ricordi, Inter e una battuta sul Catania. Il presidente del Senato Ignazio La Russa è stato incalzato dai cronisti sul tema Inter, dopo le parole del figlio dell’avvocato Peppino Prisco che aveva evocato un presunto interesse di Silvio Berlusconi per l’acquisto del club nerazzurro. La Russa, noto tifoso interista, ha risposto con toni leggeri e aneddoti curiosi, senza confermare direttamente le indiscrezioni. IL RICORDO DI BERLUSCONI – «L’ho letto, però lo sapevo. Sul fatto che Berlusconi fosse un tifoso del Milan posso mettere la mano sul fuoco. 🔗 Leggi su Internews24.com

