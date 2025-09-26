La Roma attende il Verona | Gasperini prepara la sorpresa El Aynaoui
A questo punto del campionato, forse, è esagerato fare i conti per le posizioni in classifica, ma una cosa è certa: chi ben comincia è a metà dell’opera. Nessuno, infatti, si sarebbe mai aspettato questa partenza da parte della Roma che, in 4 gare disputate in campionato, ha collezionato ben 9 punti. I giallorossi hanno trionfato con il Bologna, con il Pisa e con la Lazio, toppando solamente il match in casa contro il Torino. Un incidente di percorso che ci può stare soprattutto se si considera il fatto che non è così semplice e immediato passare da una filosofia come quella di Ranieri o Mourinho a quella di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
