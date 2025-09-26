La Robur riparte dopo lo Scandicci Squadra in salute ma occasione persa
"Due punti persi": difficile dare torto al centrocampista bianconero Lukas Vlahovic, che ha parlato al termine di Scandicci-Siena. La squadra di Bellazzini, per l’ultima volta in tribuna, sul campo di San Casciano, ha tenuto tanto la palla, è passata meritatamente in vantaggio con una prodezza di Nardi (gran bel giocatore, per la categoria) e ha creato altre occasioni che avrebbero potuto cambiare l’esito dell’incontro. Lo Scandicci, che ha fatto la sua partita arroccato dietro, ha cercato di sfruttare le ripartenze (senza successo) e le palle inattive, grazie alla sua fisicità, centrando il bersaglio a inizio ripresa e lasciando l’amaro in bocca a Somma e compagni, usciti dagli spogliatoi per centrare la terza vittoria consecutiva, dopo quelle conquistate con Orvietana e Poggibonsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: robur - riparte
Canale 3. . La Robur riparte con una vittoria nella nuova stagione 2025-2026. I ragazzi di mister Bellazzini hanno infatti trovato il passaggio del primo turno di Coppa Italia ieri pomeriggio contro il Poggibonsi. Domani sera, si terrà la presentazione della squadr - facebook.com Vai su Facebook
La Robur riparte dopo lo Scandicci. Squadra in salute ma occasione persa - "Due punti persi": difficile dare torto al centrocampista bianconero Lukas Vlahovic, che ha parlato al termine di Scandicci- Segnala sport.quotidiano.net
La Robur mette Scandicci nel mirino . Il ’mantra’ è non sprecare le occasioni - Era importante, per la Robur, cancellare subito il passo falso compiuto all’esordio con il Tau Altopascio: i bianconeri ci ... Da lanazione.it