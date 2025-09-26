"Due punti persi": difficile dare torto al centrocampista bianconero Lukas Vlahovic, che ha parlato al termine di Scandicci-Siena. La squadra di Bellazzini, per l’ultima volta in tribuna, sul campo di San Casciano, ha tenuto tanto la palla, è passata meritatamente in vantaggio con una prodezza di Nardi (gran bel giocatore, per la categoria) e ha creato altre occasioni che avrebbero potuto cambiare l’esito dell’incontro. Lo Scandicci, che ha fatto la sua partita arroccato dietro, ha cercato di sfruttare le ripartenze (senza successo) e le palle inattive, grazie alla sua fisicità, centrando il bersaglio a inizio ripresa e lasciando l’amaro in bocca a Somma e compagni, usciti dagli spogliatoi per centrare la terza vittoria consecutiva, dopo quelle conquistate con Orvietana e Poggibonsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur riparte dopo lo Scandicci. Squadra in salute ma occasione persa