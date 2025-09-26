La rivolta contro Switch 2 | gravi accuse di truffa per Nintendo

Un vento di protesta soffia nel mondo dei videogiochi, e questa volta a finire nel mirino è Nintendo, uno dei colossi più amati del settore. Il gruppo di attivisti Gaming Consumer Rights (GCR) ha lanciato un appello per un boicottaggio a Nintendo Switch 2, accusando la casa di Kyoto di pratiche di marketing ingannevoli e dannose per i consumatori. Viene segnalato che la campagna del Gaming Consumer Rights si concentra su quella che definisce una serie di pratiche di marketing maliziose da parte di Nintendo. Il gruppo sostiene che la grande N stia intenzionalmente creando un'illusione di scarsità artificiale per la Switch 2, generando un falso senso di urgenza che spinge i consumatori all'acquisto.

