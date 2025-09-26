La risposta dalla Flotilla | Non possiamo accettare la proposta di Mattarella
AGI - "Condividiamo al cento per cento" la necessità della "tutela della vita umana" sottolineata nell'appello del presidente Mattarella, "ma non possiamo accettare questa proposta". A dirlo è Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla. . 🔗 Leggi su Agi.it
Freedom Flotilla, lo scontro via radio tra gli attivisti e la marina di Israele prima del blocco: «Siete gli unici responsabili». La risposta della militante a bordo – Il video
Flotilla, la risposta di Meloni a Schlein: “Per gli aiuti a Gaza meglio altri canali. Ma tuteleremo i nostri connazionali”
Mo: Magi, 'da Meloni risposta burocratica su Flotilla, respinga minacce Israele'
