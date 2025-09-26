La risposta dalla Flotilla | Non possiamo accettare la proposta di Mattarella

Agi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI -  "Condividiamo al cento per cento" la necessità della "tutela della vita umana" sottolineata nell'appello del presidente Mattarella, "ma non possiamo accettare questa proposta". A dirlo è Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla. . 🔗 Leggi su Agi.it

la risposta dalla flotilla non possiamo accettare la proposta di mattarella

© Agi.it - La risposta dalla Flotilla: "Non possiamo accettare la proposta di Mattarella"

In questa notizia si parla di: risposta - flotilla

Freedom Flotilla, lo scontro via radio tra gli attivisti e la marina di Israele prima del blocco: «Siete gli unici responsabili». La risposta della militante a bordo – Il video

Flotilla, la risposta di Meloni a Schlein: “Per gli aiuti a Gaza meglio altri canali. Ma tuteleremo i nostri connazionali”

Mo: Magi, 'da Meloni risposta burocratica su Flotilla, respinga minacce Israele'

risposta flotilla possiamo accettareFlotilla: «Non possiamo accogliere la proposta di mediazione di Mattarella. Non cambieremo rotta» - «Non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio di essere attaccati». Riporta msn.com

risposta flotilla possiamo accettareMattarella lancia l’allarme e ammonisce la Flotilla: “Non mettete a rischio vostra incolumità”. Arriva la risposta della Global Sumud - Flotilla, non possiamo accogliere l'appello di Mattarella "Non possiamo accettare questa proposta perché arriva per evitare che le nostre barche ... Come scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Risposta Flotilla Possiamo Accettare