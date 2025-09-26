la rinascita del quartiere tamburi con don alessandro argentiero

Tarantini Time Quotidiano Al quartiere Tamburi di Taranto, segnato da decenni di inquinamento e disagi sociali, oggi soffia un vento nuovo. A portarlo è l’impegno pastorale di don Alessandro Argentiero, prima viceparroco a San Francesco de Geronimo e dal 2021 parroco nella chiesa dei Santi Angeli Custodi, che da anni accompagna famiglie e ragazzi di questa periferia difficile. Qui il rosso che segna strade e balconi non è suggestione cromatica: sono le polveri sottili che si sollevano dalla lavorazione dell’acciaio del più grande complesso siderurgico d’Europa e che nel tempo si sono sedimentate su strade e case. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

