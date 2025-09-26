C’è un momento in cui tutto, all’improvviso, si ferma: la macchina, le certezze, persino il respiro. È da lì che riparte La ricetta della felicità, la nuova serie di Rai 1 che ieri – giovedì 25 settembre – ha debuttato in prima serata trasformando un guasto d’auto in una deviazione del destino. È un feel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - La ricetta della felicità, quando la vita si sgretola e il mare di Romagna la ricuce