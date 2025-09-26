La ricetta della felicità conquista gli ascolti e trionfa nella serata

successo di ascolti per il debutto de la ricetta della felicità. Il lancio della nuova fiction La ricetta della felicità ha riscosso un immediato e significativo riscontro di pubblico, confermando l’interesse verso produzioni televisive di qualità. La prima puntata, trasmessa su Rai 1, ha ottenuto risultati notevoli in termini di ascolti e coinvolgimento, imponendosi come il programma più visto della serata. dati di ascolto e performance televisiva. Secondo le stime ufficiali dell’ Ufficio Stampa Rai, la prima puntata ha superato i 3 milioni di spettatori, con una quota di share pari al 19%. Si tratta di un risultato particolarmente rilevante considerando la forte concorrenza nella fascia del prime time. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

