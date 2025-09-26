La ricetta della felicità conquista gli ascolti e trionfa nella serata
successo di ascolti per il debutto de la ricetta della felicità. Il lancio della nuova fiction La ricetta della felicità ha riscosso un immediato e significativo riscontro di pubblico, confermando l’interesse verso produzioni televisive di qualità. La prima puntata, trasmessa su Rai 1, ha ottenuto risultati notevoli in termini di ascolti e coinvolgimento, imponendosi come il programma più visto della serata. dati di ascolto e performance televisiva. Secondo le stime ufficiali dell’ Ufficio Stampa Rai, la prima puntata ha superato i 3 milioni di spettatori, con una quota di share pari al 19%. Si tratta di un risultato particolarmente rilevante considerando la forte concorrenza nella fascia del prime time. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Arriva "La ricetta della felicità", per la regia di Giacomo Campiotti. La serie, quattro prime serate da stasera su Rai 1, racconta la storia di Marta (Cristiana Capotondi) e del suo coraggio nell'affrontare verità difficili, trasformandole in risorse per ritrovare sé stess
Ascolti tv, Del Debbio-Feltri mandano Formigli al tappeto. Infante frena. Rai, scopre La ricetta della felicità con un po' di Zucchero - Chi vince e chi perde - La notte nel cuore su Canale 5 viene piegata da La ricetta della felicità con Cristina Capotondi. Segnala affaritaliani.it