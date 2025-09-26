Dopo un esordio di grande attenzione, la serie con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino torna con due nuovi episodi: Marta e il maresciallo Giacomo ripartono da una pista dimenticata, Susanna comincia a dubitare di tutto, e Rosa svanisce lasciando dietro di sé domande urgenti. Appuntamento giovedì 2 ottobre, ore 21.30 su Rai 1; diretta e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - La ricetta della felicità, anticipazioni seconda puntata in onda giovedì 2 ottobre: l’autovelox riapre il caso, sospetti in famiglia e una scomparsa che cambia tutto