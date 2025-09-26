La revoca in Giunta di Costantino Ciulla Fratelli d' Italia | Grave atto irrispettoso è crisi politica
È crisi politica. Come era preventivabile, Fratelli d'Italia - che ha 5 consiglieri su 24 in Consiglio comunale - non ci sta. Per niente. Il presidente provinciale del partito, Adriano Barba, e il coordinatore cittadino, Paola Antinoro, senza mezzi termini parlano di “comportamento assolutamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
