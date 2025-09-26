La Regione s’impegna per la Flotilla Missione umanitaria ok dall’Aula | Doveroso promuovere la pace

Passa con la maggioranza dei voti la mozione urgente promossa e predisposta dal consigliere regionale Fabrizio Ricci (Avs) sul sostegno alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e sulla richiesta urgente al Governo italiano delle necessarie garanzie diplomatiche e di protezione per l’incolumità della spedizione di pace verso Gaza. Dunque disco verde dall’ Assemblea legislativa di palazzo Cesaroni, senza però l’ok dei consiglieri di opposizione, che non hanno partecipato al voto pur rimanendo in Aula. L’atto impegna la Giunta regionale ad intervenire ed è stato illustrato dallo stesso Ricci che sottolinea "quanto sia importante e giusto che questo Consiglio possa trattare un fatto epocale come quello della missione umanitaria della Flottilla che in queste ore sta tenendo in ansia milioni di cittadini nel nostro Paese e migliaia e migliaia di persone nella nostra regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

