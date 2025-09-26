La Regione assume due donne vittime di violenza

La Regione siciliana, per la prima volta, assume due donne vittime di gravi violenze che hanno causato sfregi permanenti al viso. Stamattina, dinanzi alla dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica Salvatrice Rizzo, hanno firmato il contratto di lavoro Barbara Bartolotti e P. D. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

