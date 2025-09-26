La Reggiana non s’arrende L’effetto della cura Dionigi

Parola d’ordine: resilienza. Ovvero la capacità di resistere e ribellarsi alle difficoltà. Di non mollare e, spesso, di andare oltre i propri limiti. Sebbene il campione statistico sia ancora limitato visto che sono trascorse appena quattro giornate, la Reggiana sta dimostrando di avere queste caratteristiche. Quella granata è infatti la formazione che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio in tutta la Serie B. La truppa di Dionigi era infatti andata sotto con l’Empoli (0-1 rete di Popov) e poi ha vinto 3 a 1, aveva fatto lo stesso con il Catanzaro (0-1 gol di Cisse) e poi è comunque riuscita ad ottenere almeno un pareggio (anche se in questo caso era passata addirittura in vantaggio, ma per le statistiche fa fede il primo ‘cambio’ di risultato). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

