La reazione di Carla Bruni alla condanna di Sarkozy | prima stacca la spugna del microfono poi scrive l' amore è la risposta
Prima ha staccato la spugna del microfono di Mediapart, sito d'inchiesta francese da cui è partita l'inchiesta sull'ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni per associazione a delinquere, poi ha pubblicato una foto insieme al marito, con la didascalia "L'amore è la. 🔗 Leggi su Today.it
