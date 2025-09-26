La rapina gli spari i feriti | terrore in un centro commerciale nel Barese
Terrore in un centro commerciale di Molfetta, in provincia di Bari, dove nella mattinata di venerdì 26 settembre è avvenuta una rapina con sparatoria. Dopo il colpo, è seguito un conflitto a fuoco, con due persone ferite: sarebbero uno dei presunti autori del colpo e un esponente delle forze dell'ordine fuori servizio. Le loro condizioni non sarebbero gravi. "La sicurezza all'interno del centro commerciale è stata ripristinata grazie al lavoro in cooperazione tra le forze dell'ordine e il servizio di sicurezza interno", spiega in una nota la direzione del centro commerciale, in cui si evidenzia che "le autorità stanno svolgendo il proprio lavoro con la nostra totale disponibilità a collaborare alle indagini". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: rapina - spari
Valentino, rapina e spari nella villa dello stilista: lui era in casa
Spari e paura, rapina nella villa di Valentino! “Lui era in casa”. Cosa è successo
Mugnano, tentatano rapina a un noto tiktoker: spari fuori al un ristorante
Primo piano | La truffa dei finti tecnici dell’acqua si trasforma in rapina: anziana ferita, spari in aria - facebook.com Vai su Facebook
Roma: rapina e spari in un garage, rubato rolex da 7mil euro - https://ilmetropolitano.it/2025/09/16/roma-rapina-e-spari-in-un-garage-rubato-rolex-da-7mil-euro/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Rapina alla tabaccheria di Matino: colpo da mille euro - Intorno alle 7, in via Po, nei pressi della stazione ferroviaria, una tabaccheria è stata presa di mira da due malviventi. Secondo trnews.it
Parte uno sparo nella rapina. Vittima ferita a un fianco. Denunciati due pregiudicati - E ha pure fatto fallire la rapina, rimasta così solo tentata, con l’immediata fuga dei due responsabili. Si legge su ilgiorno.it