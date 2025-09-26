LA RAI PENSA A GABRIELE CORSI PER SANREMO GIOVANI E NON SOLO | IL RETROSCENA

Gabriele Corsi è uno dei nuovi volti Rai, o meglio un ritorno gradito. Il suo primo progetto dopo la fine del rapporto con Nove doveva essere Domenica In accanto a Mara Venier. Lui ha preferito declinare l’invito e ora pare ci siano progetti interessanti pensati dai vertici della Tv di Stato e legati all’evento tv per eccellenza, il Festival di Sanremo. Altro che Domenica In! Gabriele Corsi dovrebbe condurre Sanremo Giovani al posto di Alessandro Cattelan. E chissà, magari, a febbraio 2026 affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston in una delle serate. Così il giornalista Massimo Galanto su fonti Rai. 🔗 Leggi su Bubinoblog

