La RAI cambia canale per Italia-Polonia di volley? Risolto il mistero del palinsesto per la semifinale mondiale

AGGIORNAMENTO 26 SETTEMBRE: Italia-Polonia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2. — A Pasay City, nelle Filippine, i Mondiali 2025 di volley maschile sabato 27 settembre vedranno andare in scena entrambe le semifinali: l’Italia affronterà la Polonia nel secondo incontro della giornata, previsto alle ore 12.30 italiane. Inizialmente il match risulta programmato in diretta tv su RaiSportHD, ma il palinsesto ha subito una modifica ufficiale nel tardo pomeriggio di venerdì e l’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, dove sono stati trasmessi tutti i precedenti match degli azzurri. La seconda semifinale dei Mondiali 2025 di volley tra Italia e Polonia sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 ed in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La RAI cambia canale per Italia-Polonia di volley? Risolto il mistero del palinsesto per la semifinale mondiale

