La raccolta fondi per rendere digitale e aperto l’archivio sulla Strage di Bologna
Una cordata di associazioni del territorio ha avviato una raccolta fondi per digitalizzare e rendere aperto e consultabile l’archivio di materiali audio e video del processo sulla Strage di Bologna. Il progetto, nato in occasione del 45° anniversario della Strage, è stato ideato da BO Film. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Morto nell’incidente a 37 anni, parte la raccolta fondi
Grande Fratello, i fan vogliono regalare a Zeudi Di Palma un'auto di lusso: parte una nuova raccolta fondi
La battaglia di Ilenia: “Un brutto male e tante difficoltà, chiedo aiuto con la raccolta fondi”
Raccolta fondi, volontariato digitale, co-progettazione qualificata: tante proposte nel calendario formativo del CSV per Adria e dintorni - progettazione: il calendario formativo del CSV di Padova e Rovigo, inserito nella più ampia offerta della scuola "Tavazza", si arricchisce di proposte sempre
Fondazione della Comunità Bergamasca: "Spazi aperti per una cultura accessibile" - Chiusa con successo la raccolta fondi con Fondazione Cariplo, al via un tavolo permanente per promuovere l'accessibilità culturale