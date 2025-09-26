La raccolta fondi per rendere digitale e aperto l’archivio sulla Strage di Bologna

Bolognatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cordata di associazioni del territorio ha avviato una raccolta fondi per digitalizzare e rendere aperto e consultabile l’archivio di materiali audio e video del processo sulla Strage di Bologna. Il progetto, nato in occasione del 45° anniversario della Strage, è stato ideato da BO Film. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: raccolta - fondi

Morto nell’incidente a 37 anni, parte la raccolta fondi

Grande Fratello, i fan vogliono regalare a Zeudi Di Palma un'auto di lusso: parte una nuova raccolta fondi

La battaglia di Ilenia: “Un brutto male e tante difficoltà, chiedo aiuto con la raccolta fondi”

raccolta fondi rendere digitaleRaccolta fondi, volontariato digitale, co-progettazione qualificata: tante proposte nel calendario formativo del CSV per Adria e dintorni - progettazione: il calendario formativo del CSV di Padova e Rovigo, inserito nella più ampia offerta della scuola “Tavazza”, si arricchisce di proposte sempre ... Lo riporta padovanews.it

Fondazione della Comunità Bergamasca: “Spazi aperti per una cultura accessibile” - Chiusa con successo la raccolta fondi con Fondazione Cariplo, al via un tavolo permanente per promuovere l'accessibilità culturale ... Da bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Raccolta Fondi Rendere Digitale