La quinta edizione del Cilento Festival - Pollica | il programma completo

26 set 2025

Dopo l'anteprima con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini a Castellabate, interpreti di Caro Pier Paolo, tratto dal testo di Dacia Maraini, il Cilento FestivalPollica è pronto a ripartire con una quinta edizione che sarà caratterizzata dai più raffinati protagonisti del palcoscenico italiano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

