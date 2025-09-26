La provocazione di Sunnei che rinuncia alla tradizionale sfilata per porci una domanda | il sistema moda è più interessato ai soldi che agli abiti?

Da Sunnei, ormai, ci aspettiamo di tutto: negli anni il brand milanese ci ha abituati a sfilate teatrali, quasi performance, con una buona dose di ironia e di critica al sistema. Durante questa nuova Settimana della Moda eravamo pronti a tutto, tranne .a un’asta. Quando gli ospiti si sono seduti, infatti, hanno scoperto di non essere stati invitati a una sfilata, ma a una vera e propria asta, curata da Christie’s. Niente passerella, niente modelle, niente collezione (apparentemente): ma un vero battitore d’asta, Cristiano De Lorenzo, managing director di Christie’s Italia, con podio e martelletto. 🔗 Leggi su Amica.it

