La provocazione della Flotilla e la prepotenza di Israele
Da una parte l’ostinazione della Flotilla nel voler portare a compimento una missione a Gaza destinata a fallire, dall’altra la prepotenza di uno Stato che ha già reso carta straccia i trattati internazionali perpetrando una sistematica violazione dei diritti umani in nome della conquista della Terra promessa e con la scusa di estirpare il germe . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Global Sumud Flotilla, il video diario di bordo: «In sicilia, abbiamo appena finito la formazione: tutte le persone a bordo devono imparare a non reagire a qualunque provocazione»
Flotilla per Gaza rifiuta proposta Italia su aiuti a Cipro. Israele: "E' provocazione" - X Vai su X
La provocazione del generale nella città Medaglia d’Argento per la Resistenza: «È l’unica flottiglia in cui mi riconosco», paragone ovviamente con la «Flotilla» umanitaria per Gaza. - facebook.com Vai su Facebook
Israele avverte Flotilla, non supererete il blocco navale - Mukhtar, che sta navigando da sola per unirsi alla Global Sumud Flotilla nella sua missione per rompere l'assedio di Gaza, trasportando a bordo una ... Da tg.la7.it
Flotilla alza il tiro: no all'intesa. Diffida il governo e sfida Israele - Rifiutata la mediazione della Chiesa e l'ipotesi di consegnare gli aiuti tramite Cipro ... Lo riporta msn.com