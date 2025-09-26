La protesta per la Palestina corre fuori dal Parlamento E Pd M5s e Avs devono inseguire

Quando la premier Giorgia Meloni accusa il fronte progressista – Pd, M5s e Avs – e la Cgil di Landini, di strumentalizzare la situazione a Gaza per colpire il suo governo, non ha forse. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La protesta per la Palestina corre fuori dal Parlamento. E Pd, M5s e Avs devono inseguire

In questa notizia si parla di: protesta - palestina

Perché dobbiamo eliminare il termine "pro-Palestina", abbreviazione sempre più usata per confondere violenza con atti di protesta contro il genocidio

Salvini, intergruppo Palestina protesta: una vergogna riceva premio Italia-Israele a Montecitorio

Gaza,intergruppo per pace Palestina protesta: una vergogna premio a salvini Italia-Israele a Montecitorio

la Repubblica. . Alcune barchette di carta con i colori della Palestina sono state fatte galleggiare nella fontana di Trevi da studenti e attivisti, che chiedono al governo Meloni una presa di posizione contro il genocidio a Gaza. La protesta romana arriva dopo i n - facebook.com Vai su Facebook

È scoppiata la protesta pro Palestina nell'aula del Consiglio comunale di Milano dove, alcuni attivisti pro Pal seduti nel pubblico, hanno interrotto la seduta al grido di 'Palestina libera' e 'Stop genocidio', mostrando bandiere palestinesi. I manifestanti, un picc - X Vai su X

La protesta per la Palestina corre fuori dal Parlamento. E Pd, M5s e Avs devono inseguire - Il sondaggista Gigliuto: "Gli attuali leader non sono percepiti come capipopolo". Si legge su ilfoglio.it

Dopo gli scioperi e le manifestazioni il sostegno alla Palestina deve continuare nei nostri gesti quotidiani - Per questo Vogue utilizza la tecnologia per adattare le proprie storie ai vostri interessi, tenendovi aggiornati su tutto quello che succede, da ... Come scrive vogue.it