La protesta degli agricoltori a Bari | lungomare bloccato da trattori e manifestanti

La protesta degli agricoltori di Coldiretti ha portato trattori e manifestanti, questa mattina, sul lungomare di Bari. Numerosi i partecipanti al sit-in indetto dall'associazione di categoria.Una mobilitazione “per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

protesta agricoltori bari lungomareColdiretti, agricoltori a Bari in protesta contro il crollo del prezzo del grano: lungomare bloccato - Il comparto proveniente dal centro e Sud Italia davanti alla sede della Presidenza della Regione Puglia con cartelli e striscioni ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

protesta agricoltori bari lungomareBari, agricoltori in protesta per il crollo del prezzo del grano - Coldiretti denuncia inoltre il rischio di abbandono di 1,2 milioni di ettari coltivati, con conseguenze pesanti per l’economia agricola locale. Secondo giornaledipuglia.com

