La protesta degli agricoltori a Bari | lungomare bloccato da trattori e manifestanti

La protesta degli agricoltori di Coldiretti ha portato trattori e manifestanti, questa mattina, sul lungomare di Bari. Numerosi i partecipanti al sit-in indetto dall'associazione di categoria.Una mobilitazione “per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it