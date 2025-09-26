La protesta contro Netanyahu all’Onu

Benjamin Netanyahu arriva e l’assemblea dell’Onu si svuota. Il primo ministro israeliano arriva sul podio per il suo intervento e molte delegazioni lasciano l’aula in segno di protesta, tra fischi e applausi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

