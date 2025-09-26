La proposta choc dell’influencer con parte intima rara per gli assorbenti usati | ‘I fan li vogliono’
Una rarissima condizione medica che attira l’attenzione. Annie Charlotte, 27 anni, influencer e creatrice di contenuti per adulti del Surrey, è diventata famosa in tutto il mondo per una condizione medica rarissima: avere due vagine, due uteri e due cervici. Una peculiarità che non solo ha segnato la sua vita privata e sanitaria, ma che ha scatenato la curiosità dei fan, arrivati a farle proposte tanto lucrative quanto discutibili. L’offerta più assurda: assorbenti usati a 5.000 sterline. In un’intervista al Daily Star, Annie ha raccontato che alcuni fan le hanno chiesto di acquistare i suoi assorbenti usati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: proposta - choc
Gaza, la proposta choc del prof: «Togliere l'amicizia su Fb agli ebrei». Il rettore di Palermo: «Pericoloso». Bernini: «Inaccettabile»
Overtourism a Venezia ma pochi introiti: la proposta choc di una nuova tassa
“Mi vuoi sposare?”. Temptation Island, Antonio choc al falò: la reazione di Valentina alla proposta di matrimonio
Il numero uno della Csu tedesca: «Mandare soldati a Kiev? Prima tocca ai loro rifugiati in grado di combattere». La proposta-choc svela che il costo politico di impiegare truppe è insostenibile. E anche quello dell’accoglienza. - X Vai su X
Il numero uno della Csu tedesca: «Mandare soldati a Kiev? Prima tocca ai loro rifugiati in grado di combattere». La proposta-choc svela che il costo politico di impiegare truppe è insostenibile. E anche quello dell’accoglienza. - facebook.com Vai su Facebook
‘La proposta choc di Berlusconi, una chiamata agli indecisi - L’analisi di Lorenzo De Sio, politologo alla Luiss di Roma: “Proposta seducente ma non rosicchia voti agli altri partiti” “Le proposte choc? Scrive panorama.it