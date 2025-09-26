La Promessa trame settimanali dal 27 settembre al 3 ottobre | luna di miele con sorpresa per Manuel e Jana

Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre? Al centro dei riflettori troveremo Manuel e Jana. La coppia, in luna di miele, troverà ad attenderli una sorpresa inaspettata. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jana in luna di miele. Il marchesino e la Exposito decideranno che è arrivato il momento di prendersi una pausa dalle vicissitudini al palazzo, e si concederanno una luna di miele. La neo coppia affronterà il viaggio, che inizialmente sarà segnato dalla sfortuna. Poi però, le cose prenderanno una piega del tutto inaspettata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

