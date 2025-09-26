La Promessa trame settimanali dal 27 settembre al 3 ottobre | luna di miele con sorpresa per Manuel e Jana

Superguidatv.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre? Al centro dei riflettori troveremo Manuel e Jana. La coppia, in luna di miele, troverà ad attenderli una sorpresa inaspettata. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jana in luna di miele. Il marchesino e la Exposito decideranno che è arrivato il momento di prendersi una pausa dalle vicissitudini al palazzo, e si concederanno una luna di miele. La neo coppia affronterà il viaggio, che inizialmente sarà segnato dalla sfortuna. Poi però, le cose prenderanno una piega del tutto inaspettata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

la promessa trame settimanali dal 27 settembre al 3 ottobre luna di miele con sorpresa per manuel e jana

© Superguidatv.it - La Promessa, trame settimanali dal 27 settembre al 3 ottobre: luna di miele con sorpresa per Manuel e Jana

In questa notizia si parla di: promessa - trame

Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio

La Promessa, trame settimanali dal 12 al 18 luglio: arriva José Juan, Rómulo viene scarcerato

Trame la promessa 21-27 luglio con anticipazioni imperdibili

promessa trame settimanali 27La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 21 al 27 settembre - Le trame delle puntate della settimana de La Promessa da domenica 21 a sabato 27 settembre 2025, scopriamo tutte le anticipazioni e quello che ci aspetta. Segnala gazzetta.it

promessa trame settimanali 27La Promessa, trame al 27 settembre: Catalina rischia di abortire, Maria teme per Samuel - Nelle puntate in onda dal 21 al 27 settembre, Santos scoprirà che sua madre è vive e che l'ha abbandonato da piccolo ... Da it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Promessa Trame Settimanali 27