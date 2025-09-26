La Promessa trame dal 28 Settembre al 4 Ottobre 2025

Domenica 28 settembre 2025 La luna di miele di Jana e Manuel, finora segnata da contrattempi e imprevisti, prende una piega inaspettata quando la coppia incappa in un incontro tanto enigmatico quanto provvidenziale. Un anziano signore, dal portamento gentile e dallo sguardo velato di mistero, offre loro ospitalità nella sua casa, condivisa con la moglie. L’invito, carico di premura ma anche di sottintesi, sembra celare qualcosa di più profondo. Jana e Manuel, stanchi e bisognosi di un rifugio, accettano, ignari che quella notte potrebbe cambiare il corso del loro viaggio. 🔗 Leggi su Soapvibes.it © Soapvibes.it - La Promessa trame dal 28 Settembre al 4 Ottobre 2025

In questa notizia si parla di: promessa - trame

Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio

La Promessa, trame settimanali dal 12 al 18 luglio: arriva José Juan, Rómulo viene scarcerato

Trame la promessa 21-27 luglio con anticipazioni imperdibili

#lapromessa Cosa succederà a La promessa la prossima settimana? Ecco le trame... - facebook.com Vai su Facebook

La promessa: trama settimanale dal 20 al 26 settembre 2025 #lapromessa #soap - X Vai su X

La Promessa 22–28 settembre 2025: Catalina ha un’emorragia, Santos scopre la verità sulla madre - Catalina ha un’emorragia, Santos scopre la verità sulla madre e Cruz trama contro la tenuta. Secondo maridacaterini.it

Anticipazioni La Promessa: Cosa succede dal 28 Settembre al 4 Ottobre 2025? Tutta la verità sul marchese - Le anticipazioni de La promessa dal 28 settembre al 4 ottobre 2025 svelano eventi sorprendenti e misteriosi che coinvolgono i protagonisti. Scrive spettegolando.it