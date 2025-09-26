La Promessa anticipazioni 27 settembre | Catalina in pericolo di vita Alonso è sconvolto
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina stava per partire dopo la rottura con Pelayo, ma un'improvvisa emorragia la costringe a restare a letto. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: ore di apprensione alla tenuta, la vita di Catalina è in pericolo. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Pia non sopporta che Petra abbia manipolato Santos per metterlo contro suo padre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
RECORD per #LaPromessa! La nuova settimana inizia con un successo strepitoso di ascolti (oltre 900 mila spettatori), numeri che, grazie a voi, si confermano giorno dopo giorno. Seguiteci per tutte le anticipazioni e stasera non perdete le nuove storie. Vi asp - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, anticipazioni: arriva la resa dei conti, Jana rischia la vita • I nodi stanno per arrivare al pettine a La Promessa. La giovane moglie di Manuel rischierà seriamente di perdere la vita. - X Vai su X
La Promessa Anticipazioni 27 settembre 2025: Catalina rischia di morire? - Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 27 settembre 2025 su Rete4. Da msn.com
La Promessa anticipazioni 27 settembre: Catalina in pericolo di vita, Alonso è sconvolto - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina stava per partire dopo la rottura con Pelayo, ma un'improvvisa emorragia la costringe a restare a letto. Riporta movieplayer.it