La Promessa anticipazioni 27 settembre | Catalina in pericolo di vita Alonso è sconvolto

Movieplayer.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina stava per partire dopo la rottura con Pelayo, ma un'improvvisa emorragia la costringe a restare a letto. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: ore di apprensione alla tenuta, la vita di Catalina è in pericolo. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Pia non sopporta che Petra abbia manipolato Santos per metterlo contro suo padre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la promessa anticipazioni 27 settembre catalina in pericolo di vita alonso 232 sconvolto

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 27 settembre: Catalina in pericolo di vita, Alonso è sconvolto

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni

Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio

La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono

La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

promessa anticipazioni 27 settembreLa Promessa Anticipazioni 27 settembre 2025: Catalina rischia di morire? - Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 27 settembre 2025 su Rete4. Da msn.com

promessa anticipazioni 27 settembreLa Promessa anticipazioni 27 settembre: Catalina in pericolo di vita, Alonso è sconvolto - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina stava per partire dopo la rottura con Pelayo, ma un'improvvisa emorragia la costringe a restare a letto. Riporta movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 27 Settembre