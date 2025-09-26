La prima sfida Milano-Bologna e non solo | domani Supercoppa E Belinelli debutta in tv

26 set 2025

Via alla stagione: al Forum di Assago (Milano) va in scena il primo trofeo della stagione. Domani le semifinali: alle 18 Trento-Brescia, alle 20.45 Virtus-Olimpia. Domenica alle 18 la finale. L'ex bolognese fresco di ritiro sarà ai microfoni di Sky. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

