La presentazione delle squadre Dream Volley 2025-2026

Essendo già iniziati gli impegni di campionato, nonostante siano ancora in formazione i gruppi dei più piccoli, si è tenuta al Dream una prima veloce presentazione delle squadre per la stagione agonistica 2025-26. Obiettivo anche esporre ai nuovi atleti e genitori le finalità del Dream: svolgere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

presentazione - squadre

