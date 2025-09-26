La premier Meloni e il ministro Giuli il 4 ottobre ad Assisi per le celebrazioni di san Francesco
Assisi, 26 settembre 2025 - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ad Assisi il 4 ottobre in occasione delle celebrazioni per la festa di San Francesco patrono d'Italia. Insieme a lei sarà presente il ministro della cultura Alessandro Giuli. Ad ufficializzarlo è stata la sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Nell'occasione verrà inaugurata una proiezione a grandezza naturale della vela di San Matteo sulla superficie corrispondente della volta, dove non fu possibile ripristinare l'immagine con i frammenti originali, a seguito del terremoto del 1997. La comunità dei frati del Sacro Convento ha annunciato di essere pronta ad ospitare per le celebrazioni del 4 ottobre anche i pellegrini e le istituzioni provenienti dall'Abruzzo, che quest'anno donerà l'olio che alimenta la Lampada votiva dei Comuni d'Italia che arde sulla Tomba del Santo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
