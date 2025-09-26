La premier danese parla alla Nazione ma riguarda tutti noi Ecco perché

Nella serata di ieri la premier danese Mette Frederiksen si è rivolta alla nazione dopo i ripetuti avvistamenti di droni presso aeroporti civili e basi militari. Parole nette, senza concessioni retoriche. La Danimarca, e con essa l’Europa, si trova di fronte a una nuova realtà, fatta di attacchi ibridi sempre più frequenti, difficili da prevenire, con l’obiettivo di destabilizzare e dividere le società occidentali. Frederiksen ha ammesso con franchezza le vulnerabilità emerse: i droni non sono stati abbattuti, le difese non erano pronte. Ma il punto non è questo, ha sottolineato, quanto la necessità di reagire in modo sistemico, evitando “gare politiche al rialzo” e isterie di breve periodo. 🔗 Leggi su Formiche.net

