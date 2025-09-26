La Premier copia dal rugby | dal calcio d’avvio in fallo laterale per mettere subito pressione Times

Un pallone calciato deliberatamente fuori dal campo al calcio d’inizio di una partita di Premier. Non è rugby, ma una delle nuove frontiere tattiche del calcio moderno. A sperimentarla sono state squadre come Newcastle, Bournemouth, Arsenal, Crystal Palace e soprattutto il Paris Saint-Germain, che ha fatto di questa mossa un’arma sorprendente. La novità nasce in Ligue 1, dal Lione, e si sta diffondendo rapidamente. L’idea è semplice: trasformare il calcio d’inizio in un’occasione di pressing immediato. Calciare lungo e i n fallo laterale, nei pressi dell’area avversaria, permette infatti di guadagnare metri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

