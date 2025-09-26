La prelazione agraria del confinante | uno sguardo alla prassi

Cos’è il diritto di prelazione agraria?. Il diritto di prelazione è, in generale, il diritto di un soggetto di essere preferito a terzi, a parità di condizioni, nella conclusione di un determinato contratto. In ambito agrario, detto diritto di prelazione viene espressamente riconosciuto dalla legge sia a favore dell’affittuario del fondo in vendita (art. 8, Legge n. 5901965), sia, nel caso in cui manchi l’affittuario, a favore del proprietario del fondo confinante (art. 7, Legge n. 8171971). Pertanto, il proprietario che volesse vendere un terreno agricolo deve sempre verificare se vi siano soggetti che possano vantare un diritto di prelazione sul fondo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La prelazione agraria del confinante: uno sguardo alla prassi

