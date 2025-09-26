La portavoce della Flotilla Maria Elena Delia | Grazie a Mattarella ma non accettiamo sua proposta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Abbiamo ricevuto la proposta da parte del presidente Mattarella di accettare per il bene nostro e la tutela della vita umana in generale, che condividiamo al 100%, di deviare la nostra rotta e accettare la proposta di mediazione di portare gli aiuti a Cipro, e da lì poi, grazie all'intermediazione di Nazioni Unite, del Patriarcato di Gerusalemme e del governo italiano come parte logistica, farli arrivare a Gaza. Noi non possiamo accettare l'appello perché questa proposta arriva per evitare che le nostre barche navighino in acque internazionali con il rischio d'essere attaccate". 🔗 Leggi su Open.online