La Polonia invita i suoi cittadini a lasciare subito la Bielorussia
Le autorità polacche hanno invitato i loro cittadini a lasciare subito la Bielorussia e a non recarvisi. «Il ministero degli Esteri raccomanda di astenersi da tutte le visite nella Repubblica di Bielorussia e chiede ai cittadini polacchi che vi si trovano al momento di lasciare subito il suo territorio», si legge in un comunicato dell’ambasciata polacca a Minsk, che cita la tesa situazione al. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: polonia - invita
Caso Polonia: Trump esclude Tusk o invita il presidente, alleato Maga
Polonia: ambasciata a Minsk invita cittadini a lasciare Bielorussia
Venti di guerra, la Polonia invita i propri concittadini a lasciare la Bielorussia
Omicidio Chiara Poggi, indagato il procuratore Venditti, perquisizioni in corso anche nelle abitazioni dei parenti di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta. Quattro aerei russi intercettati dagli USA vicino Alaska e Lettonia, la Polonia invita i - facebook.com Vai su Facebook
La #Polonia invita i propri cittadini a lasciare immediatamente la #Bielorussia 'con i mezzi commerciali e privati disponibili' e sconsiglia qualsiasi viaggio nel Paese 'a causa delle crescenti tensioni'. Lo ha comunicato l'ambasciata polacca a Minsk. - X Vai su X
Venti di guerra, la Polonia invita i propri concittadini a lasciare la Bielorussia - Non bastano i sorvoli di droni non identificati su aeroporti dei ... Segnala iltempo.it
Polonia invita i propri cittadini a lasciare la Bielorussia - 'A causa delle crescenti tensioni e della guerra nella regione'. Da ansa.it