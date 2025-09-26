La Polonia invita i suoi cittadini a lasciare subito la Bielorussia

Feedpress.me | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità polacche hanno invitato i loro cittadini a lasciare subito la Bielorussia e a non recarvisi. «Il ministero degli Esteri raccomanda di astenersi da tutte le visite nella Repubblica di Bielorussia e chiede ai cittadini polacchi che vi si trovano al momento di lasciare subito il suo territorio», si legge in un comunicato dell’ambasciata polacca a Minsk, che cita la tesa situazione al. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la polonia invita i suoi cittadini a lasciare subito la bielorussia

© Feedpress.me - La Polonia invita i suoi cittadini a lasciare subito la Bielorussia

In questa notizia si parla di: polonia - invita

Caso Polonia: Trump esclude Tusk o invita il presidente, alleato Maga

Polonia: ambasciata a Minsk invita cittadini a lasciare Bielorussia

Venti di guerra, la Polonia invita i propri concittadini a lasciare la Bielorussia

polonia invita suoi cittadiniVenti di guerra, la Polonia invita i propri concittadini a lasciare la Bielorussia - Non bastano i sorvoli di droni non identificati su aeroporti dei ... Segnala iltempo.it

polonia invita suoi cittadiniPolonia invita i propri cittadini a lasciare la Bielorussia - 'A causa delle crescenti tensioni e della guerra nella regione'. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Polonia Invita Suoi Cittadini