La Polonia chiede ai propri cittadini di lasciare immediatamente la Bielorussia | Utilizzate tutti i mezzi disponibili
Il governo polacco ha diramato un avviso in cui sconsiglia ai propri cittadini di recarsi in Bielorussia e a quelli già presenti nel Paese chiede di "lasciare immediatamente il suo territorio utilizzando i mezzi commerciali e privati disponibili".Un avvertimento che arriva "a causa delle. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: polonia - chiede
Polonia chiede consultazione Paesi Nato
Droni russi in Polonia, Varsavia chiede aiuto alla Nato: “Vicini alla Terza guerra mondiale”
Droni russi in Polonia, Varsavia chiede aiuto alla Nato: “Vicini alla Terza guerra mondiale”. Mattarella: “Rischio conflitto di dimensioni inimmaginabili”
La Polonia chiede all’Ue il blocco delle importazioni energetiche dalla Russia - facebook.com Vai su Facebook
Trump chiede ai Paesi Nato di fermare gli acquisti di petrolio russo e adottare sanzioni comuni contro Mosca, minacciando dazi fino al 100% sulla Cina. L’appello arriva mentre l’Alleanza rafforza il fianco East dopo l’incursione di droni russi in Polonia - X Vai su X
Polonia invita propri cittadini a lasciare la Bielorussia - (ANSA) – ROMA, 26 SET – "A causa delle crescenti tensioni, della guerra in corso nella regione e dei ripetuti arresti arbitrari", il Ministero degli Esteri polacco "sconsiglia qualsiasi viaggio in Bie ... Scrive msn.com
Polonia invita propri cittadini a lasciare la Bielorussia "A causa della guerra nella regione" - "A causa delle crescenti tensioni e della guerra nella regione". Lo riporta msn.com