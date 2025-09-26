La Polonia chiede ai propri cittadini di lasciare immediatamente la Bielorussia | Utilizzate tutti i mezzi disponibili

26 set 2025

Il governo polacco ha diramato un avviso in cui sconsiglia ai propri cittadini di recarsi in Bielorussia e a quelli già presenti nel Paese chiede di "lasciare immediatamente il suo territorio utilizzando i mezzi commerciali e privati disponibili".Un avvertimento che arriva "a causa delle. 🔗 Leggi su Today.it

