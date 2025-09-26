La piazza pacifica augura la morte a Meloni
Scritta choc su un muro di Torino, dopo un corteo pro Pal, contro il premier: «Come Kirk». La replica: «Un orgoglio essere accostata a lui». Intanto l'Usb minaccia scioperi a iosa e senza preavviso. Matteo Salvini: «Irresponsabili, non permetteremo il caos».
il Comune prova a rianimare piazza Umberto con un calendario di eventi: "Socialità e pacifica convivenza"
Presidio in piazza Libertà a Saronno alle 18: mobilitazione pacifica contro l'aggressione
Flotilla per Gaza, 4.000 in presidio a Bologna. L'assessore Ara contestato lascia la piazza: Bologna, 4 settembre 2025 – Sarebbe dovuta essere solo ed esclusivamente una manifestazione pacifica. Per sostenere e abbracciare la Global Sumud…
'Vam fino alla morte': tutti in piazza - Come da rituale, nonostante il periodo critico, non è mancata la settima edizione del raduno organizzato dal gruppo 'V.