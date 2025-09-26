La piazza pacifica augura la morte a Meloni

26 set 2025

Scritta choc su un muro di Torino, dopo un corteo pro Pal, contro il premier: «Come Kirk». La replica: «Un orgoglio essere accostata a lui». Intanto l’Usb minaccia scioperi a iosa e senza preavviso. Matteo Salvini: «Irresponsabili, non permetteremo il caos». 🔗 Leggi su Laverita.info

